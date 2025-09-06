Este sábado, 6 de septiembre, es la fecha para el sorteo de la réplica de la trompa de lo que fue el Chevrolet de Osvaldo Morresi. La finalidad de esta iniciativa, llevada a cabo por un fanático del piloto sampedrino, es reunir dinero para “tratar de sostener el museo de calle 9 de Julio”.

Ads

La foto de lo que fue la trompa del último auto que corrió Morresi apareció colgada en la pared de un comercio y despertó curiosidad. Claudio Urabayen, su responsable, anunció el sorteo en diálogo con La Opinión.

“Encontré una trompa de TC Zonal e hice una imitación de la que pertenecía al querido “Pato” Morresi, la número 5, y le propuse a su hija Paula (Morresi) hacer una rifa, porque la idea es juntar dinero para la mitad de un proyecto, que es hacerle un sobre techo al museo, que tiene problemas de filtraciones. Las paredes están totalmente cargadas de humedad”, recordó.

Ads

“El 6 de septiembre vamos a sortear la trompa, propuesta que arrancamos en marzo, publicando en los grupos, notas en Campeones, Carburando, la revista Solo TC, en el programa Recta Opuesta, es decir, por todos lados”, contó a La Opinión, que también difundió la iniciativa.

Reconoce que pasaron más de 30 años de la muerte de Osvaldo Morresi y que algunos no habían nacido, “pero calculo que debe haber entre tantos hinchas de Chevrolet, con gente de más de 50 años que supieron quién fue”, y en ellos está esperanzado en alcanzar el éxito esperado.

“La rifa es para el Museo. Mi participación es la donación de la trompa y sostener el museo, para lo cual ya he realizado otras rifas, encuentros de Chevrolet, una maqueta de Guillermo Ortelli y he pintado el lugar. Me gustaría sumar gente. Me siento solito en una cruzada que no es sencilla”, agregó.

Ads

Respecto a la trompa, señaló que "es igual, en tamaño real, todo está hecho a mano, las publicidades, las franjas… Todo se hizo a rodillo y después a pincel y pulso. Está realizado con mucho cariño por lo que era el Pato Morresi para nosotros. Fuimos los que saltamos al Pato después de fallecido Roberto Mouras. El líder que quedaba era él”, señaló.

En definitiva, lo resumió expresando que “esto es más corazón que dinero. Ya pinté el techo una vez y pronto completaré el trabajo. La membrana tiene más de 25 años. Está toda cuarteada, por eso entra el agua. Y de no haber realizado lo anterior, se habría inundado”, dijo Claudio Urabayen, un vecino de Villa Adelina, que único lazo que tiene con San Pedro es Osvaldo Morresi y el museo que evoca su trayectoria automovilística.

Puede interesarte