Árboles y pintura para los jardines, un proyecto que por segundo año impulsan alumnas de la carrera de Educación Inicial
El grupo de futuras “Maestras Jardineras” impulsadas por la profesora Patricia Acevedo trabaja en el proyecto “Juega Conmigo” que apunta a mejoras en los espacios de recreación de los niños.
La tarea impulsada por Patricia, la profesora de matemáticas del grupo de alumnas de cuarto año del profesorado de Educación Inicial del Instituto Nuestra Señora del Socorro lleva dos años y este mes pretende cumplir con la última etapa en los jardines 902, que funciona en la zona de la escuela N°4 y el 919 del barrio Banfield.
Entre las acciones más destacadas del proyecto iniciado en 2024, el grupo de futuras maestras jardineras tiene como premisa reforestar los sectores de recreación al aire libre con especies autóctonas.
Varios viveros de San Pedro recibieron notas para concretar la iniciativa y respondieron de inmediato.
El proyecto considera también la creación de lugares de juego acondicionados y coloridos. Para ello necesitan la donación de pintura de diversos tipos y colores, y elementos como pinceles, esponjas, rodillos, lijas y aguarrás.
El objetivo de este proyecto es crear espacios que inviten a disfrutar y estimular el juego y el cuidado del medio ambiente.
El grupo también está abierto a la recepción de “mano de obra” de aquellos vecinos que quieran ayudar durante las jornadas de trabajo.
Quienes quieran sumar donaciones de elementos, ejemplares de árboles o trabajo podrán comunicarse con Patricia al 3329 596793.
