Manuela y Juan Manuel, madre y padre de alumnos que cursan cuarto grado en una escuela de San Pedro, reclamaron a directivos e inspectores soluciones ante situaciones de violencia a las que están expuestos sus hijos.

Ads

El último y más grave de esos episodios violentos tuvo lugar la semana pasada, cuando una alumna de sexto año atacó en el recreo a la hija de Manuela y la golpeó.

Varios de los padres del curso decidieron no enviar a sus hijos a clases en señal de protesta y los reclamos crecieron tras mantener una reunión con los directivos del establecimiento y la inspectora de la rama primaria, Marita Churruarín.

Ads

Las respuestas no fueron satisfactorias para las demandas de las familias, que piden soluciones urgentes a una problemática que viene desde hace tiempo, puesto que la nena agresora ya tuvo otros episodios similares.

Además, su madre fue protagonista de otras situaciones de violencia con docentes, por lo que la problemática es grave. "Le tienen miedo", aseguraron los padres respecto de la actitud de docentes y directivos para con la familia en cuestión.

Ads

"La inspectora nos dijo que iba a volver con una solución recién dentro de 15 o 20 días", se quejaron los padres, que llegaron este sábado a Sin Galera para exponer lo sucedido públicamente, con la esperanza de que alguien tome cartas en el asunto.

Puede interesarte