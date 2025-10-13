Incendio en una vivienda en la cuadra de General Pueyrredón al 400: un hombre murió y se investigan las causas

Docentes bonaerenses adhieren al paro nacional convocado para este martes

Aprobaron el contrato con la empresa que refaccionará el ex Correo para el Polo Universitario

Adrián Devito adelantó su plan para Servicios Públicos y confirmó que habrá una reestructuración en el área

Club del Trueque: postales de una época y una investigación que rescata la memoria de aquellos años

Fotomultas: avanza la investigación de la Justicia contra la empresa Cecaitra

Con refuerzos de jerarquía, Paraná se prepara para su debut en el Torneo Regional Federal Amateur

Personal policial intervino esta madrugada tras un llamado de emergencia. En calle Mitre entre Henry Garret y América del barrio Los Aromos se encontró un automóvil FIAT MOBI

Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 3 cobrarán hoy lunes 13, con documentos finalizados en 4 mañana martes, en 5 el miércoles 15, en 6 el jueves 16 de octubre y en 7 el viernes 17.

Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. DNI terminados en 9 el 21 de octubre.

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado con 24° de temperatura máxima, viento del sector Suroeste a 24 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1045

Avenida Sarmiento 390

Mitre 2885

—--------------------------

—------------------------------------------------

