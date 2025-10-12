Este sábado, Ana y Rosario, estudiantes de sexto año la escuela Normal, visitaron el estudio de Sin Galera y dieron detalles respecto del trabajo de investigación que realizan sobre el impacto social, económico y psicológico de la crisis del 2001.

Con un enfoque más que particular, las adolescentes pusieron su interés en los denominados clubes de trueques, recurrentes durante un periodo azotado por las dificultades económicas.

El Club del Trueque cobró relevancia a nivel nacional y nuestra ciudad no fue la excepción.

En San Pedro, la tímida propuesta arrancó con una vecina de Villa Igoillo, que con un tablón en la puerta de su casa incentivó el regreso de una modalidad milenaria que constaba en trocar —popularmente “truequear”— objetos.

Con el afán de establecer un nuevo sistema monetario, que invitara al intercambio de bienes, las personas se acercaban a diferentes locaciones para buscar objetos de interés.

"Yo acompañaba a mi mamá al trueque. Me re acuerdo. Cambiamos ropa y herramientas, por yerba y aceite. Nos marco mucho a esa generación, todavía había solidaridad", comentó durante la transmisión en vivo una seguidora.

Con la popularidad, llegó la avaricia. El Club del Trueque escaló en ofertas y demandas, hasta que la utilización de la "moneda social", sobreexplotada por algunos, desestabilizó la “economía paralela” que se había generado.

Las estudiantes necesitan testimonios y experiencias de personas que alguna vez hayan intercambiado un bien material por otro.

En el marco del tramo final de su investigación, las jóvenes presentaron una encuesta, que debe ser realizada por alrededor de 200 personas.

Quienes deseen contar su historia o experiencia en el Club del Trueque pueden comunicarse con Ana y Rosario a través de los números: 3329 471785 / 3329 609974.