Paraná afrontará el Torneo Regional Federal Amateur por cuarto año consecutivo, con el objetivo de competir en uno los grupos más parejos de la región pampeana norte que comparte con Regatas y La Emilia, de San Nicolás.

El elenco Albirrojo incorporó cinco jugadores de experiencia en este tipo de certámenes, para sumarle a la base con la que compite en el Torneo Clausura en el que ya tiene su puesto asegurado en cuartos de final.

Hay algunas caras conocidas entre los nuevos hombres de Pablo Guereta, expresidente de la institución que tomó el mando del primer equipo en lugar de su hermano Gabriel.

Pablo Guereta será el entrenador de Paraná en el Torneo Regional

En el arco, llegó Kevin Lafuente para competir la valla con Emiliano Piri. El exarquero de Defensores solamente podrá jugar por el certamen regional, ya que hasta la fecha pasada se paró bajo los tres palos del arco rojiverde.

Kevin Lafuente deja Defensores para disputar el TRFA con Paraná. Foto: Sofía Barrios.

Entre los conocidos, para reforzar la defensa, llegó Claudio Núñez, que fue una de las figuras en las campañas en las que Sportivo Baradero llegó hasta el final del TRFA.

Claudio Núñez sumará una nueva experiencia en el Regional con Paraná. Foto: Pasión Deportiva Baradero.

Alejandro Monzón también se pondrá la roja y blanca. El delantero castrense, de gran actuación en el seleccionado sampedrino que jugó la Copa País, llega sin actividad a nivel clubes ya que en el segundo semestre no formó parte de ningún plantel de la Liga Deportiva Sampedrina.

Alejandro Monzón viene de jugar la Copa País con San Pedro.

Paraná también sumó a dos jugadores con reciente experiencia en el ascenso del fútbol argentino: Nicolás Minici y Diego Pertossi.

Nicolás Minici y Diego Pertossi se incorporan al Albirrojo. Foto: Instagram.

El último paso de Minici fue por Santamarina de Tandil, en el Federal A. El defensor de 41 años también vistió la camiseta de equipos como Huracán, Barracas Central, Morón, Acassuso, Los Andes, entre otros.

Por el lado de Pertossi, el delantero de 29 años está jugando los últimos partidos de la temporada con Puerto Nuevo de Campana en la Primera C, para luego sumarse al equipo sampedrino.

Paraná queda libre en la primera jornada y debutará el próximo 24 de octubre de octubre en condición de local ante Regatas, que metió uno de los refuerzos más fuertes de la categoría trayendo a Emiliano Vecchio que hasta no hace mucho tiempo jugaba en Racing y Rosario Central.