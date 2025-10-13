Incendio en una vivienda en General Pueyrredón 465: un hombre murió y se investigan las causas
Un hombre de alrededor de 70 años falleció durante un incendio ocurrido en su domicilio. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar. El cuerpo será sometido a autopsia para establecer las causales de muerte.
Un incendio tuvo lugar durante la noche de este domingo en una vivienda ubicada en General Pueyrredón 465.
Dos unidades de Bomberos llegaron al domicilio, donde, por motivos que se tratan de establecer, se produjo un foco de gran magnitud.
El propietario de la casa, quien se encontraba dentro del inmueble falleció y las pericias procurarán determinar las causales del deceso.
El cuerpo del hombre de, alrededor de 70 años, será trasladado a la morgue judicial para practicarle la autopsia de rigor.
En principio, todo indica que la muerte estaría relacionada con la inhalación de monóxido de carbono producto del incendio, aunque por lo pronto todo es materia de investigación.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión