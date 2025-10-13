Un incendio tuvo lugar durante la noche de este domingo en una vivienda ubicada en General Pueyrredón 465.

Dos unidades de Bomberos llegaron al domicilio, donde, por motivos que se tratan de establecer, se produjo un foco de gran magnitud.

El propietario de la casa, quien se encontraba dentro del inmueble falleció y las pericias procurarán determinar las causales del deceso.

El cuerpo del hombre de, alrededor de 70 años, será trasladado a la morgue judicial para practicarle la autopsia de rigor.

En principio, todo indica que la muerte estaría relacionada con la inhalación de monóxido de carbono producto del incendio, aunque por lo pronto todo es materia de investigación.

