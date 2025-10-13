El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión la adjudicación a la empresa OR Hijos Construcciones, de Baradero, de la obra para refacciones en el denominado Polo Universitario que funciona en el ex Correo de Salta y Arnaldo.

La licitación tuvo a esa firma, que ya hizo otras obras en San Pedro como la del jardín de Villa Sarita o la escuela de Mataderos, como única oferente, por eso el expediente debía pasar por el visto bueno de los ediles, que lo aprobaron por unanimidad.

La obra de puesta en valor del edificio tiene asignado un presupuesto de poco más de 86 millones de pesos. El Gobierno provincial remitió 90 millones a través del programa Puentes (plan de integración territorial universitaria).

El plan es refaccionar y readecuar el edificio para que el Polo Universitario pueda comenzar el ciclo lectivo 2026 con las instalaciones renovadas, informaron.

Además, en la misma sesión los ediles aprobaron un convenio marco con la empresa Aldea Global, que maneja la oferta universitaria virtual de diversas casas de estudios.

