Durante la mañana de este sábado visitó el estudio de Sin Galera, el nuevo secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito, quien el asumirá el próximo martes, detalló los principales lineamientos de trabajo que proyecta para el área, que abarca no sólo agua y cloacas, sino también parques y jardines, cementerios y el corralón municipal.

“Servicios Públicos no es sólo agua y cloacas”, remarcó el funcionario, quien explicó que la actual reestructuración impulsada por “orden del intendente” busca “mejorar la organización y el enfoque del trabajo” en cada sector.

“Soy empleado también, sé cómo me gustaría que me traten”, señaló al referirse al vínculo con el personal del área.

Adrián Devito asumirá el próximo martes.

Refirió que uno de los ejes será la creación de una dirección general de cementerios para coordinar las tareas en los tres establecimientos del partido —San Pedro, Santa Lucía y Gobernador Castro— y avanzar en su digitalización.

En cuanto al servicio de agua, Devito informó que se colocó una nueva bomba en Vuelta de Obligado: “Si una se rompe, la otra funcionará automáticamente”.

Sobre el sistema de cloacas, señaló que actualmente hay “66 reclamos” en toda la ciudad, muchos de ellos por “inconvenientes internos”, y anticipó que esperan tener el problema resuelto “antes de fin de año”.

También se refirió al camión desobstructor, cuya reparación demandará una inversión de unos 30 millones de pesos y aseguró que la fallas ocurrieron debido a un “descuido del personal”, pero que esperan tenerlo operativo “a fin de mes”.

"El lunes llega uno de provincia; cuesta 240 mil pesos la hora alquilar uno del sistema Ciageser”, explicó.

Devito adelantó además que implementarán una línea de WhatsApp para reclamos, con el objetivo de mejorar la comunicación con los vecinos.

“Queremos tener un registro y saber si el problema es interno o externo”, precisó, y confirmó que el número estará activo a partir del lunes.

Por último, destacó que, junto al director de Mantenimiento municipal, Pocho Giuliani analizan reubicar personal en parques y jardines y cambiar la modalidad de trabajo para cuidar mejor los vehículos municipales. “La idea es optimizar recursos y mejorar la respuesta a la gente”, concluyó.