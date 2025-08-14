Lo que importa - Jueves 14 de agosto de 2025
El seleccionado sampedrino de fútbol se quedó con la copa País. le ganó a Chacabuco en su cancha por 1 a 0 el gol fue de Gastón García
Caso Naiara: pidieron perpetua para Francisco Vlaeminck, 20 años para Daiana Franco y 6 para Mario Franco
Insólito: conectó la luz en un monoambiente sin habitar y le vino una factura de 400 mil pesos
Pami renovó su aplicación y los usuarios deberán registrar nuevamente sus datos
Festejo del “Día de las infancias” en el Paseo Público y localidades el próximo fin de semana
Atletismo: Candela Basaldúa clasificó a los JADAR
Orden del Convento: hasta el 31 de agosto se reciben las propuestas
Pagos ANSES:
Hoy jueves cobran jubilados con la mínima con DNI terminados en 4 y 5.
Por el feriado de mañana viernes, el lunes 18 de agosto con DNI terminados en 6.
DNI terminados en 7: martes 19
DNI terminados en 8: miércoles 20 y
DNI terminados en 9 el jueves 21.
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
Margarita González a los 74 años
Eva Eschber a los 94 años
—------------------------------
CLIMA:
Cielo cubierto, 13 grados de máxima, viento del sector Este
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
3 de febrero y Uruguay
Ayacucho 755
—--------------------------
—------------------------------------------------
