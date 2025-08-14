El seleccionado sampedrino de fútbol se quedó con la copa País. le ganó a Chacabuco en su cancha por 1 a 0 el gol fue de Gastón García

Ads

Caso Naiara: pidieron perpetua para Francisco Vlaeminck, 20 años para Daiana Franco y 6 para Mario Franco

Insólito: conectó la luz en un monoambiente sin habitar y le vino una factura de 400 mil pesos

Ads

Pami renovó su aplicación y los usuarios deberán registrar nuevamente sus datos

Festejo del “Día de las infancias” en el Paseo Público y localidades el próximo fin de semana

Ads

Atletismo: Candela Basaldúa clasificó a los JADAR

Orden del Convento: hasta el 31 de agosto se reciben las propuestas

Pagos ANSES:

Hoy jueves cobran jubilados con la mínima con DNI terminados en 4 y 5.

Por el feriado de mañana viernes, el lunes 18 de agosto con DNI terminados en 6.

DNI terminados en 7: martes 19

DNI terminados en 8: miércoles 20 y

DNI terminados en 9 el jueves 21.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Margarita González a los 74 años

Eva Eschber a los 94 años

—------------------------------

CLIMA:

Cielo cubierto, 13 grados de máxima, viento del sector Este

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

3 de febrero y Uruguay

Ayacucho 755

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Elegimos al ganador de las órdenes de compra de VVZ bazar y regalos por el Día del Niño.

Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

•⁠ ⁠incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5.