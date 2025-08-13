Desde el 9 hasta el 14 de septiembre, se disputa en Rosario la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que reune a atletas de todo el país y pone en juego plazas para los Juegos Odesur que se realizaran en 2026.

Este martes, se oficializó la clasificación de la atleta sampedrina Candela Basaldúa que competirá en los 400 metros llanos producto de colocarse entre las mejores ocho deportistas del ranking nacional.

Basaldúa viene cosechando varios logros a nivel provincial y nacional, destacandose entre las mejores atletas mayores del país.

Los JADAR es la misma competencia de la que Brenda Rojas fue excluida, acusando de que la selección ‘’fue armada a dedo''.

