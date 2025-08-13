El próximo fin de semana la Municipalidad organiza festejos por el "Día de las Infancias" en las localidades, en La Tosquera y el domingo 24, en el Paseo Público.

Informaron que durante cuatro jornadas habrá "juegos inflables, música, chocolatada y muchas sorpresas", de 14.00 a 17.00.

Las actividades comenzarán el sábado 16 de agosto en Pueblo Doyle y, de 14:00 a 17:30, realizarán una exposición de vehículos del Club de Autos Clásicos y Antiguos en la cancha de tejo del Paseo Público.

El domingo 17 habrá celebraciones en la plaza de la estación del ferrocarril de Río Tala, en el Centro Comunitario de Vuelta de Obligado y en el predio de la estación de trenes de Gobernador Castro.

El sábado 23 dispondrán festejos en la plaza San Martín de Santa Lucía y en el playón municipal de La Tosquera. El cronograma finalizará el domingo 24, en el Paseo Público.

