La aplicación que los beneficiarios de Pami pueden consultar desde su teléfono móvil fue renovada hacia finales de mayo y para acceder a sus recetas, turnos médicos, cartilla de profesionales y otros trámites todos deberán registrarse nuevamente.

La aplicación cambió su estética y pasó de tener un logo con los colores de la bandera argentina a ser de un azul intenso y blanco. Promete ser más ágil y segura para sus usuarios

Al intentar ingresar a su anterior aplicación, los usuarios se encuentran con la advertencia de la actualización de la plataforma para que su acceso sea más simple y seguro.

El primer paso que habrá que cumplir será registrarse nuevamente si es la primera vez desde la actualización, ya que el usuario anterior no será válido para la nueva plataforma. Luego aceptar los términos y condiciones de uso y por último ingresar nuevamente los datos, número de DNI, el número de trámite del documento (los once dígitos que figuran en la parte inferior del DNI) y el número de CUIL.

Desde PAMI indican que los usuarios que ya tenían la versión anterior, podrán actualizar la aplicación desde las tiendas oficiales como Google Play o App Store y registrarse nuevamente con usuario y contraseña. Para los nuevos usuarios, la aplicación se puede descargar desde las mismas tiendas y seguir el proceso de registro.

La aplicación es de uso gratuito y es importante recalcar que PAMI no solicitará información personal ni claves a través de otros medios que no sean la aplicación oficial.

