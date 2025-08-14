Una mujer quedó asombrada cuando vio la cifra de seis números que llegó en la boleta de luz para pagar este mes en un monoambiente del que es propietaria.

Ads

La damnificada reside en Santa Lucía, donde tiene el pequeño departamento al que decidió conectar el servicio eléctrico con intenciones de vender el inmueble.

“Tengo un monoambiente sin habitar, puse la luz hace dos meses aproximadamente y estoy viendo si lo puedo vender, por eso está vacío”, comentó.

Grande fue la sorpresa al recibir esta semana la nueva factura de Coopser y leer que debía pagar una suma total de $ 401.605 en un domicilio que no cuenta ni con habitantes ni con electrodomésticos enchufados que puedan generar tal consumo de luz.

Ads

Por otro lado, comentó que también recibió una factura con un monto desorbitante en la casa donde reside junto al resto de su familia.

“En mi casa me vinieron 240 mil pesos de luz, otra locura, ya que hace veinte días que estamos de viaje y mientras estuvimos no consumimos energía fuera de lo normal”, indicó.

Ads

Refirió que para hacer el reclamo un familiar debió viajar de la localidad hasta las oficinas de Coopser y que les indicaron que “van a ver qué sucedió”.

“La verdad, lo de Coopser, impresentable. ¿Cuando van a controlar a esta entidad que se maneja como quiere? No es la primera vez que viene sobre facturación, pero está vez derraparon”, finalizó con enojo.

Puede interesarte