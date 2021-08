Liga Sampedrina: disconformes con el pedido de licencia de Hugo Cejas, la Mesa Directiva y los clubes quieren que renuncie

La Mesa Directiva de la Liga Sampedrina (LDS) y sus clubes afiliados quieren que Hugo Cejas renuncie definitivamente a su cargo de presidente al que el miércoles pidió nuevamente licencia tras regresar sin que la Justicia responda la apelación a su condena por violencia de género.

Los dirigentes lo manifestarán este jueves por la noche en la reunión convocada para las 20.00. El encuentro se programó la semana pasada sin tener en cuenta que la máxima autoridad iba a volver y la cuestión se tratará en él, además de hablar sobre la renovación de la Alianza San Pedro-Baradero, la creación del Departamento de Básquet y los proyectos del área de Fútbol Femenino.

“Esta noche vamos a ir a la reunión”, dijo a La Opinión el vicepresidente, Andrés Sánchez, quien el martes renunció formalmente junto al secretario, José Gorosito, luego de que Cejas retomó la presidencia. “Nosotros queremos que le pidan la renuncia. Así, creemos que puede hacer lo mismo y volver. La movida que se armó con esto fue muy grande y se había organizado una marcha para hoy que no sé qué pasará”, agregó.

La protesta a la que el exjugador y dirigente de Banfield hizo referencia no fue confirmada y su realización dependerá de lo que ocurra esta noche en la reunión. La misma es impulsada por diferentes sectores sociales que luchan contra la violencia familiar, entre ellos la Mesa Local de Violencia y Abuso, que se oponen a la continuidad del expolicía en la institución madre del deporte local y lo manifestaron en los últimos días en redes sociales.

Sánchez aseguró que tanto él como Gorosito no levantarán sus renuncias si Cejas “sigue de licencia”. En caso de que se vaya, ellos continuarán en sus puestos hasta concluir el período en marzo de 2022. Para el tesorero, Carlos Jaime, que tampoco iba a seguir con Cejas en la presidencia, con la licencia es suficiente: “No tengo inconvenientes porque también hay que pensar en la institución. Con la licencia está correcto, sino es crear un conflicto por apenas tres meses que se termina nuestro mandato. Después que cada uno haga lo que quiera”.

Más de la mitad de los clubes que en el mitin estarán representados por sus presidente o dirigentes con poder decisión también le solicitarán que deje definitivamente la presidencia, según pudo saber este medio de comunicación. A diferencia de lo que ocurrió en abril cuando aceptaron su licencia por tiempo indeterminado, no quieren que los siga representando. Muchas de las entidades son las mismas que lo votaron en las elecciones de la Asamblea 2018 cuando le ganó a Carlos García y renovó su mandato.

El regreso

El lunes Cejas se presentó en la LDS, levantó su licencia por tiempo indeterminado y presidió la sesión ordinaria de delegados en el salón Pedro Barri cinco meses después de que el 19 de marzo fue condenado en primera instancia por violencia de género a seis meses de prisión de ejecución condicional por agredir físicamente y amenazar a quien por entonces era su pareja.

Su aparición sorprendió a sus compañeros, reconoció Sánchez: “Habíamos quedado que el jueves iba a la reunión de presidentes. No consultó con nadie y anoche fue, se sentó en la mesa y dirigió la reunión. A mí esas cosas no me gustan y presenté mi renuncia. Cuando llegó yo me levante y me fui. Él dijo que la causa que había terminado y los delegados no dijeron nada”.

Gorosito, compungido al dejar su lugar, asintió en Radio Cuarentena: “Habíamos quedado en tener una reunión que no ocurrió. Se presentó el día lunes sin haber hablado con la Comisión Directiva. No nos olvidemos que la Liga Deportiva Sampedrina es una institución, nosotros somos personas que estamos de paso. Creo que merecíamos saber de boca de él que iba a volver, comunicándolo en una reunión entre todos los pares”.

Gorosito y Sánchez renunciaron a la Liga Sampedrina. Foto: La Opinión.

Con un breve discurso el Cejas dijo a los presentes en la sesión ordinaria del lunes por la noche que cumplió con la Justicia, aunque de no haber apelado restaría un mes de condena porque la sentencia del Juzgado Correccional Nº 3 tendría vigencia hasta el 19 de septiembre. Es decir, su situación procesal era similar a cuando solicitó la licencia porque el juez todavía no resolvió ante su descargo.

El martes el expolicía explicó en Radio Cuarentena por qué volvió a la presidencia de la LDS: “La causa está apelada y hasta que no salga la resolución no cumplo ninguna condena. Hasta que no salga la resolución, está en la Cámara de Apelaciones. Los tiempos de la Justicia son bastantes complicados, se retrasó mucho por la pandemia y mi causa que sale a juicio es del 2017”.

Su presencia en la LDS provocó repudio de diferentes agrupaciones que organizaron una protesta, pero horas después la desactivaron para esperar a la resolución de la reunión prevista para mañana la cual, tras la nueva licencia de Hugo Cejas, no será determinante en su futuro porque ya lo decidió él propio protagonista.

El presidente de la Liga Deportiva Sampedrina, Hugo Cejas. Foto: Archivo La Opinión.

El primero de los hechos por los que el presidente de la LDS fue condenado por violencia de género ocurrió el 18 de junio de 2017 en el domicilio que compartía con su pareja. La fiscalía probó que la “golpeó con sus puños” y la amenazó de muerte. El siguiente ocurrió en septiembre: la tomó por el cuello, la amedrentó y le aplicó un golpe de puño a la altura de la sien que le provocó un traumatismo en la región maxilar superior izquierda.

Antes y después de ambos sucesos la mujer denunció diversas situaciones de las que fue víctima, todas de suma gravedad. En su descargo en Sin Galera tras revelarse que había sido condenado, Cejas dijo que “nunca” agredió a la mujer aunque la Justicia determinó que es penalmente responsable.

Teniendo en cuenta que todavía la LDS no formalizó las renuncias de Sánchez y Gorosito porque corresponde hacerlo el lunes 30 de agosto en la próxima sesión ordinaria con delegados de los clubes, ambos pueden dar marcha atrás y regresar a sus cargos si así lo consideran tras el nuevo alejamiento de Hugo Cejas.