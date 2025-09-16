El pasado lunes, en el marco de las celebraciones por la histórica proclamación de la Basílica Nuestra Señora del Socorro, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, presente durante la misa presidida por el nuncio apostólico, recibió a los veteranos de Malvinas de San Pedro.

Ads

La segunda máxima autoridad del país arribó a nuestra ciudad para participar de la actividad, acompañada por la exdiputada Claudia Rucci, hija del histórico dirigente peronista José Ignacio Rucci.

Victoria Villarruel recibió en privado a los veteranos de Malvinas.

El sábado, en Sin Galera, Javier Saucedo, uno de los veteranos recibidos por la vicepresidenta, dio detalles y contó cómo fue el encuentro.

Ads

"Han trabajado en conjunto para hacer una fiesta que fue inolvidable, salida del seno de la gente porque hubo colaboración de todo el mundo", expresó Saucedo, que además consideró que "no se le ha dado la suficiente importancia" al evento y a la participación de Villarruel.

Los integrantes del Regimiento de Granaderos junto a los veteranos.

Refirió que, junto a Domingo Novaro, se ofrecieron para "ir a buscar y para llevar" a los integrantes del Regimiento de Granaderos, que son los mismos que "custodian la Casa Rosada".

Ads

Mingo, también veterano de Guerra, perteneció al Regimiento fundado por San Martín y fue el nexo para la partipación de los integrantes de la Escolta Presidencial en el acto de la Basílica.

El nuncio apostólico, Miroslaw Adamczyk, encabezó la misa de la proclamación.

"Para nosotros fue un gusto y un orgullo, los chicos que vinieron son maravillosos", indicó Javier Saucedo y destacó la presencia de Victoria Villarruel en la misa encabezada por el nuncio apostólico, Miroslaw Adamczyk.

Victoria Villarruel participó de la misa junto a la exdiputada Claudia Rucci.

"Es algo muy delicado, hasta para ella misma, no vino de forma oficial y no había un protocolo a seguir", refirió Saucedo, quien describió a la vicepresidenta como "una persona afable y muy preparada".

Ads

El momento en el que la vicepresidenta comulgó de manos del nuncio apostólico.

El veterano expresó que Villarruel quedó "maravillada" al enterarse que Mateo Sbert, héroe de Malvinas, era sampedrino ya que, a pesar de que lo conoció por su padre, el teniente coronel del Ejército Eduardo Villarruel, no sabía cuál era su ciudad de origen.

"Ella tenía ocho años cuando ocurrió la guerra. Su padre pertenecía a la Compañía de Comandos 602, charlamos porque Sbert hizo su carrera junto a Eduardo Villarruel", contó Saucedo.

"Le agradecí por habernos atendido personalmente, me dijo que va a volver a nuestra ciudad porque se quedó con ganas de probar la ensaimada sampedrina", concluyó el veterano.

Antonia Sbert, hermana del héroe sampedrino, estuvo atenta a la entrevista y expresó: “Es un orgullo que el padre de Victoria haya conocido a mi hermano, la verdad me emocionó muchísimo verlos a ellos y a los granaderos. Me encantó que la vicepresidenta los haya reconocido”.