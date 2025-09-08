Proclamación de la Basílica: el representante del papa ya está en San Pedro
El nuncio apostólico Miroslaw Adamczyk llegó a la ciudad para encabezar la misa de proclamación, que tendrá lugar tras la procesión que partirá de Mitre y 3 de Febrero.
A las 15.30 es la procesión desde Mitre y 3 de Febrero. En la plaza Constitución está todo listo para la proclamación.
El nuncio apostólico, arzobispo monseñor Miroslaw Adamczyk, representante del papa León XIV en la Argentina, ya está en San Pedro para encabezar la ceremonia.
