A las 15.30 es la procesión desde Mitre y 3 de Febrero. En la plaza Constitución está todo listo para la proclamación.

El nuncio apostólico, arzobispo monseñor Miroslaw Adamczyk, representante del papa León XIV en la Argentina, ya está en San Pedro para encabezar la ceremonia.

