Francisco Belén tiene 12 años y cursa su último año de primaria en el Colegio Nuestra Señora del Socorro. Es muy sociable, practica básquet y además es monaguillo en las misas que se celebran en la ahora Basílica Nuestra Señora del Socorro, junto a un grupo de amigos.

La elección de su nombre, según relataron sus familiares, está estrechamente relacionada al papa argentino.

Durante las Fiestas Patronales de la Virgen del Socorro fue seleccionado para entregar el vestido que lució la imagen durante la procesión y acompañado por su familia entregó la indumentaria en el momento de la vestición de la Vírgen.

Francisco junto a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

También acompañó la ceremonia de proclamación de la parroquia en Basílica junto al grupo de monaguillos, en la misa que encabezó el nuncio apostólico Miroslaw Adamzcyk.

Al terminar la Santa Misa, sin saber quién era la protagonista, tomó fotografías propias y a sus compañeros con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien llegó especialmente a San Pedro para participar de la jornada.

Este jueves, Francisco habló en Lo Que Importa y relató como fue la experiencia de conocer a la vicepresidenta y la sorpresa para él y su familia al hallar en Instagram una publicación de Villarruel con la fotografía tomada por él encabezando una galería de fotos del durante y después de la ceremonia en el templo.

“Me enteré porque mis familiares, que están con el Instagram a veces, lo vieron y me empezaron a decir: ´Francisco, Francisco apareciste en el Instagram de la vicepresidenta´. Yo no lo podía creer, nunca me lo imaginé”.

Con la sencillez de su inocencia, Francisco guardará la anécdota como un episodio personal enmarcado en este día histórico para la ciudad.

