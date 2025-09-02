La semana previa de las elecciones tiene como novedad otra renuncia al gabinete de Cecilio Salazar. A la del director de Cultura, David "Kukino" Kurlat, se sumó la de la secretaria de Salud, María de los Ángeles Vargas.

Vargas presentó formalmente su renuncia este lunes y la dimisión correrá desde el 1 de octubre, por lo que permanecerá un mes más al frente del área para facilitar la transición con quien el Gobierno elija como reemplazo.

Consultada por La Opinión, María Vargas confirmó su renuncia y aseguró que se va "agradecida" por el acompañamiento del intendente durante el tiempo que estuvo al frente del sistema sanitario local.

La médica había asumido como directora del Hospital en mayo de 2023 y en diciembre de ese año, para el tercer mandato de Cecilio Salazar en la intendencia, asumió como secretaria de Salud.

En su renuncia, Vargas dejó asentado que su salida del gabinete es por motivos "estrictamente personales", relacionadas con la necesidad de dedicarle más tiempo a su familia.

"Me voy muy agradecida", ratificó ante La Opinión y aseguró que de su paso por el Gobierno se lleva "todo positivo".

Vargas y Kurlat, los dos funcionarios cuyas renuncias se conocieron hasta el momento, son dos integrantes del gabinete del tercer mandato de Salazar que se van a pocos días de las elecciones.

Sus salidas llegaron luego de la reunión en Mansa donde el jefe de Gabinete Alfredo Carrasco impartió instrucciones sobre el devenir de la campaña, de la que ambos participaron poco de manera activa.

