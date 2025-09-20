Este sábado en el programa recibimos la primavera anticipada y repasamos las noticias más importantes de la semana.

Hablamos con Nadia Oilher, mamá de Joaquín, primer niño tratado con aceite de cannabis medicinal en San Pedro para tratar las convulsiones que le provoca una epilepsia refractaria, que hoy cumple 18 años, termina el secundario y transita su vida con normalidad.

“Joaquín fue el sustento nuestro, fue él el que tiene todos los méritos y verlo hoy como está. Para nosotros cualquier cosa que haga es una fiesta”.

Fabián Basante, creador de Rastreo Satelital de GPS Rasat, empresa de instalación de globalización vehicular, comentó como funciona el dispositivo.

“Hay más de 300 clientes ya en San Pedro”, indicó.

Sofía Sanjurjo, abogada de la familia de Marcel, el uruguayo encontrado en un baño de sangre en una finca, habló en el programa tras las declaraciones de Javier, hermano de Maricel “Pili” Solís, la única acusada por el caso.

“A mí me desconcierta un poco la defensa a veces. No quedan dudas de que fue un asesinato”, expresó.

El próximo fin de semana llega a San Pedro la vigésima edición del Country Music Festival, en ese marco charlamos en el estudio con el creador del evento, Gustavo Laurino.

Mauricio Dayub presenta su obra “El Amateur” en el teatro colón de Baradero este domingo 21 de septiembre a las 20.00, y en el programa, junto a Gustavo Luppi, contaron de que se trata la puesta en escena basada en su propia obra teatral.

El exintendente Pablo Guacone habló sobre la compleja situación del tránsito en San Pedro y pidió que las autoridades busquen una solución al problema que día a día deja personas accidentadas en el Hospital municipal. “No sabemos convivir, estamos mal”, señaló.

El móvil recorrió el nuevo punto de encuentro gastronómico La Delfina Restó, ubicado en la esquina de Juan de Garay y Bottaro, que abrió sus puertas esta semana.

El ganador del Casting de movileros, tras enviar su propio móvil relatando el hallazgo de una víbora en un vivero de ruta 9, fue Santiago Mandagaran. Por participar del concurso se llevó 2 kilos de frutillas de Quinta Fresca.

El móvil llegó al Centro de Comercio, donde este sábado y domingo se desarrolla “El Dali”, la cuarta edición de la convención de tatuadores, donde hablamos con Nahuel Belo, el organizador del evento.