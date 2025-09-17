Este martes abrió sus puertas una nueva propuesta gastronómica, ubicada en la esquina de Juan de Garay y Bottaro concretando un proyecto pensado por Sol Roggero y su esposo, Poli.

Ads

La idea de los impulsores de este emprendimiento pone como prioridad el disfrute de buenos platos y la tranquilidad del ambiente para que chicos y grandes disfruten de una buena velada, acompañada de platillos de alta calidad que prometen sabores que inspiran y momentos que se disfrutan.

Sol y Poli, en la inauguración de su nuevo proyecto.

Con esta propuesta, Sol y Poli demostraron que su experiencia en el rubro gastronómico aumenta el entusiasmo y también el esfuerzo para que todo salga de manera excelente y que finalmente se convierta en la felicidad de inaugurar una nueva alternativa a la hora de elegir el lugar para el disfrute.

Los sampedrinos y visitantes que pasen por La Delfina podrán elegir entre una amplia variedad de entradas, platos principales, minutas, menú infantil, vegetariano y ricos postres.

Ads

El menú despliega una variedad de platos para toda la familia.

Las propuestas van desde las tradicionales empanadas en todas sus variedades, rabas, langostinos rebozados con suave salsa de morrón, provoleta o una variada tabla de fiambres.

Entre las minutas se ofrecen varias opciones de milanesas, por ejemplo las de berenjena napolitana con puré de calabaza, matambre a la pizza, al verdeo, pollo grillé con puré mixto o un wok de vegetales.

Ads

Los amantes del pescado encontrarán platos elaborados con pescado de río: Pacú, Boga, Dorado o Surubí.

El menú de La Delfina está pensado para toda la familia, es por eso que cuentan con una opción infantil que incluye patitas de pollo, hamburguesa con queso y papas fritas y spaghettis con salsa filetto.

La carta ofrece vinos, cócteles y tragos de autor.

Los postres también destacan con una selección que amolda a todos los gustos: flan casero con dulce de leche o crema, peras al Malbec, manzanas asadas con corazón de lavanda, entre muchas otras opciones.

La Delfina Restó está ubicado en Avenida Juan de Garay 510, esquina Bottaro, frente al Paseo Agenor Almada. Por consultas o reservas podés comunicarte a través del Instagram ladelfina.resto