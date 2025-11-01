Este sábado comenzamos el primer programa de noviembre repasando las noticias más importantes de la semana: los resultados de las elecciones legislativas, el cierre definitivo del Vea, las novedades de la Clínica San Pedro, la salida del gobierno de Mariano Arnal, entre otras cosas.

En el marco del cierre del supermercado Vea, hablamos con Daniel Cayetano Grosso, representante de los dueños del edificio donde hasta este lunes funcionaba el edificio.

El móvil estuvo en el edificio de la vieja Terminal y desde el estudio charlamos con Jonathan Galván, representante local de CAMH, empresa que llevará a cabo el paseo gastronómico “Espacio Delta” en el edificio.

Anunciamos el concurso: ¿todo tranqui en tu barrio?, donde los sampedrinos tendrán la posibilidad de ganar una alarma vecinal con cámara 360 y monitoreo de Riesgo Cero.

En ese marco hablamos con Ramiro Martínez, titular de Riesgo Cero para conocer todos los detalles del sorteo que se realizará el próximo 6 de diciembre.

Tras la victoria de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires durante las pasadas elecciones legislativas, llamamos a Luis Silva coordinador del partido en San Pedro.

Debido al reclamo de los vecinos del Fonavi I, que esta semana denunciaron públicamente la falta del servicio de agua, el móvil estuvo en el barrio para charlar con los vecinos y ver cómo se encuentra la situación.

