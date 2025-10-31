¿Sufriste hechos de inseguridad en tu barrio? ¿Necesitás sentirte más seguro en tu hogar? Desde Sin Galera y Riesgo Cero Seguridad preparamos un sorteo, donde podés ganar una alarma vecinal.

El gran premio será un sistema de monitoreo completo, que incluye central, gabinete con sirena inteligente hablada, reflectores led, baliza led, diez controles remotos, materiales de instalación y mano de obra.

Para participar tenés que completar un formulario virtual en el que deberás ingresar tus datos personales y responder a una pregunta: ¿por qué necesitan una alarma vecinal en tu barrio?

Quienes no puedan hacerlo de manera digital, podrán acercarse a la redacción de La Opinión, ubicada en Liniers 71, donde brindaremos ayuda para completar el documento.

Además, para participar tenés que seguir a Riesgo Cero Seguridad en sus perfiles de Facebook e Instagram.

Participá con tus vecinos y ganate la alarma vecinal equipada con tecnología de última generación con la instalación incluida y monitoreo las 24 horas. Válido solamente para el Partido de San Pedro incluidas las localidades.

Los interesados tienen tiempo de participar hasta el sábado 6 de diciembre y el ganador será anunciado en vivo, durante la transmisión de Sin Galera.

