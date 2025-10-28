Pasadas las 18.00 del lunes cerró sus puertas para la atención al público el supermercado Vea y le confirmaron a los alrededor de 30 empleados que este martes ya no tenían que ir a trabajar.

Tras atender a los últimos clientes, bajaron la persiana y se retiraron con la incertidumbre respecto del futuro, puesto que si bien les informaron que el local cerraba todavía no fueron notificados formalmente.

Finalmente, el Vea cerró sus puertas.

El supermercado de la firma Cencosud que abrió en San Pedro en el año 2012 cerró tras varias semanas en las que hubo diversas versiones respecto de la situación.

Manejado con hermetismo, la decisión de irse de la ciudad fue comunicada por un responsable de Relaciones Laborales de Cencosud de manera informal en una reunión con integrantes del Gobierno municipal y el Sindicato de Comercio.

Este martes, con el supermercado cerrado, personal de empresas proveedoras de mercadería retiraban excedentes del interior del local y hubo quienes vieron que también se llevaban otros elementos del interior del comercio.

Un camión cargaba mercadería este martes por la mañana.

La semana pasada, el presidente del directorio de Desarrolladora San Pedro S. A., empresa propietaria del edificio, dijo a La Opinión que en estos días habrá una reunión con Cencosud por la continuidad comercial del establecimiento.

Daniel Cayetano Grosso informó que a esa reunión irán con la propuesta para que Cencosud deje montado el supermercado, de manera tal que la empresa propietaria del edificio pueda ofrecer a otra firma supermercadista que se haga cargo del comercio.

