La Libertad Avanza ganó las elecciones legislativas nacionales en San Pedro, con una importante diferencia sobre Fuerza Patria, que quedó segunda.

La alianza política que responde al presidente Javier Milei obtenía el 48,19 por ciento de los votos, unos 17 068, en 158 de 164 mesas escrutadas.

La lista que encabezó Jorge Taiana cosechaba en San Pedro el 32,44 por ciento, con 11 487, siempre según el recuento extraoficial del búnker del oficialismo local.

En tercer lugar, con 4,15 por ciento, aparecía Fernando Burlando, de Propuesta Federal para el Cambio, y en cuarto, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, con 3,16 por ciento.

Así, la lista que lideró Diego Santilli luego de que José Luis Esperta bajara su candidatura, ganó en San Pedro con porcentajes superiores a los que obtuvo LLA en las municipales.

En septiembre hubo espacio para que otras dos fuerzas cosecharan porcentajes importantes, al punto de que una de ellas, Nuevos Aires, logró dos bancas en el Concejo y la otra, Hechos, quedó muy cerca de obtener una.

