"Van a salir desde ahora hasta el 29", dijo hace una semana Luis Pardo a los usuarios de Rainbowex que transfirieron los 88 USDT que les pidieron con la promesa de entregarles la suma que ven como usuarios de la plataforma, que acumula lo que "invirtieron" y lo que les prometían que iban a obtener como "ganancias".

"El 29 llegó y no cobró nadie", lamentó un usuario que, aunque escéptico de las promesas de Pardo y el resto de los integrantes del Knight Consortium, mantenía alguna esperanza de recuperar algo de lo que puso por invitación de un amigo al que invitó otro amigo que llegó de la mano de alguno de los que están en la cima de la pirámide y son los únicos ganadores de esta estafa tipo esquema Ponzi.

Pardo está callado en los grupos de Telegram, donde los administradores se arrogaron el uso de la palabra para evitar los reclamos constantes desde el día en que congelaron los retiros por presuntas "negociaciones con el gobierno" argentino.

Sus últimas intervenciones fueron con insultos, oraciones inconclusas e incoherentes, palabras mal escritas, audios balbuceantes y preguntas al aire que nadie podía responder porque no había manera de hacerlo, ya que sólo él puede enviar mensajes a los grupos.

"Intenté hablar con él un par de veces, pero ya no hay respuestas", dijo otro usuario y graficó: "Veo que se volaron todos y no hay ninguna clase de respuesta. Ayer leyó los mensajes pero no contestó nada".

De los retiros nadie sabe nada, nadie dice nada.

"El resto de los administradores, todos los cachivaches que estaba con él se fueron, no quedó ninguno de esos", contó otro de los que esperaban respuestas hasta hoy, 29 de octubre.

El 21, un mensaje del Knight Consortium pedía que "esperen pacientemente", mientras crecía el descontento entre quienes asumieron, finalmente, que todo era ficticio, un engaño para captar inversiones que nunca devolverían.

Los pedidos se iban a "ejecutar" durante el transcurso de la semana, con hoy 29 como fecha límite, y no ocurrió. "Por orden de pedido", decía Pardo, que sabía que los usuarios estaban impacientes y querían respuestas.

De las 62,804 personas que depositaron 47,46 millones de dólares en USDT en la plataforma Rainbowex hay 15.356 que son los "ganadores" de esta estafa piramidal, quienes se llevaron casi 20 millones de dólares de los 40 que fueron retirados del sistema.

Los perdedores representan el 73 por ciento del total y vieron esfumarse 27,11 millones de dólares. Son más de 47 mil personas. Hasta ahora, apenas 58 se presentaron en la Justicia para considerarse víctima de estafa.