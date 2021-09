Obra en el Estadio Municipal: construyen oficinas para la Dirección de Deportes en el último tramo del proyecto

La obra en el Estadio Municipal que se financia con 15 millones de pesos que el Gobierno nacional otorgó a la Municipalidad a través del programa Clubes en Obra entró en su última etapa con la construcción de las oficinas para la Dirección de Deportes que actualmente conduce Mariano Arnal.

La edificación de 40 metros cuadrados se levanta en donde estaba el sector de acceso por Bozzano, el mismo que utilizaban los hinchas del equipo local en partidos de fútbol. Allí, tal figura en el proyecto que la Municipalidad dio a conocer, está previsto construir también una garita de seguridad, una boletería, baños públicos, un sector para guardar maquinaria y dos dársenas para estacionar motos.

La obra de las oficinas de la Dirección de Deportes tapó el acceso por Bozzano. Foto: La Opinión.

La obra la lleva adelante la Cooperativa Grupo Alfa, la misma que remodeló el Club de Jubilados para transformarlo en el Departamento Canino. El nuevo espacio será para la Dirección de Deportes cuya oficina funciona desde hace muchos años debajo de la tribuna techada. El lugar cuenta con dos salas de no muy grandes dimensiones en la que trabajan al menos cuatro empleados administrativos más el jefe del área.

La edificación es la última parte del plan. Primero se modificó la fisonomía del Estadio Municipal con chapas trapezoidales de colores de dos metros de largo por uno de ancho que se colocaron sobre el perímetro de las calles Belgrano y Bozzano. Hay blancas, verdes, azules, bordó, negras y naranjas. Detrás de ellas se dejó el alambrado porque su función es embellecer la fachada y, por eso, no están pegadas una a otra sino que tienen una luz de un metro.

Chapas de colores colocadas sobre el perímetro de calle Belgrano. Foto: La Opinión.

Posteriormente se instaló en el gimnasio un piso vinílico sobre el flotante, que estaba muy deteriorado. Sobre él este martes se llevó a cabo la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2021 de futsal para U18 en la que San Pedro consiguió el primer puesto y clasificó al interregional.

La nueva superficie es ideal para la práctica de futsal que es uno de los deportes que tiene canchas demarcadas. No así para handball o básquet porque las pelotas no pican lo suficiente para el desarrollo de dichas competencias, reconoció a La Opinión Arnal, quien aclaró que “el proyecto se pensó para la funcionalidad de las escuelas” que lo utilizan a diario para educación física y no afecta a la práctica de sus actividades.

Así quedó el piso del gimnasio con el vinílico. Foto: La Opinión.

La semana pasada, producto de las fuertes precipitaciones que cubrieron la ciudad, volvió a entrar agua por las ventanas de la pared lateral que da a la cancha de fútbol 11 y el nuevo piso se mojó. El director de Deportes explicó que las filtraciones fueron por “4-5 ventanas” y un “20 %” de lo que ingresaba antes de los arreglos lo que no afectó al vinílico. Tras nuevos trabajos para solucionar el inconveniente, esperan una nueva lluvia intensa para saber si se lo hizo correctamente.