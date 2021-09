Juegos Bonaerenses 2021: el U18 de futsal inauguró el piso flotante del gimnasio del Estadio y clasificó al interregional

La selección U18 de futsal de San Pedro se adjudicó este martes en el gimnasio del Estadio Municipal, que recibió un evento deportivo oficial por primera vez desde que tiene el piso vinílico nuevo, la Etapa Regional de la zona 8 de los Juegos Bonaerenses 2021 y pasó al interregional.

El conjunto dirigido por Nicolás Barceló y Leonardo Bargues superó en su primer cotejo a Salto 6 a 2, en semifinales a Ramallo 7 a 2 y en el último cotejo a Arrecifes 2 a 0 y avanzó a la siguiente instancia en la que se medirá contra los vencedores de las regiones 6 (San Antonio de Areco, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, Suipacha, Chivilcoy, Mercedes, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján o General Rodríguez), 9 (Arenales, Leandro N. Alem, General Pinto, Lincoln, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, Viamonte, Bragado, Alberti, Chacabuco o Junín) y 10 (General Villegas, Rivadavia, Ameghino, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Pellegrini, Tres Lomas o Saliquello).

El duelo entre Ramallo y Pergamino en el gimnasio municipal.

El plantel lo conformaron Tomás Vargas, Fabrizio Saccá, Gaspar Salaberry, Joaquín Hunziker, Alexis Silva, Michael Casco, Leonardo Delgado, Valentín González, Alexis Pérez, Máximo Martínez, Nicolás Perfume y Gerónimo Peralta.

La obra de instalación del suelo vinílico sobre el flotante de madera concluyó días atrás. La nueva superficie es ideal para la práctica de futsal que es uno de los deportes que tiene canchas demarcadas. No así para handball o básquet porque las pelotas no pican lo suficiente para el desarrollo de dichas competencias, reconoció a La Opinión el director de Deportes, Mariano Arnal, quien aclaró que “el proyecto se pensó para la funcionalidad de las escuelas” que lo utilizan a diario para educación física y no afecta a la práctica de sus actividades.

Así quedó el piso del gimnasio con el vinílico. Foto: La Opinión.

La semana pasada, producto de las fuertes precipitaciones que cubrieron la ciudad, volvió a entrar agua por las ventanas de la pared lateral que da a la cancha de fútbol 11 y el nuevo piso se mojó. Arnal explicó que las filtraciones fueron por “4-5 ventanas” y un “20 %” de lo que ingresaba antes de los arreglos lo que no afectó al vinílico. Tras nuevos trabajos para solucionar el inconveniente, esperan una nueva lluvia intensa para saber si se lo hizo correctamente.

El lunes selecciones sampedrinas participaron de la Etapa Regional de básquet en Pergamino y el U15 pasó a la final que jugará el jueves ante Ramallo. En su camino eliminó a San Nicolás y Arrecifes. El U13 cayó en su primer juego ante los nicoleños y el U17 superó a esa ciudad y cedió en semifinales frente al anfitrión.

La Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2021, a la que San Pedro tiene 21 atletas clasificados en acuatlón, natación y beach vóley, está programada para entre septiembre y noviembre en Mar del Plata. Sin embargo, no esta confirmado que todas las competencias se lleven a cabo allí por la pandemia de coronavirus. La Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires estima que, de realizarse, serán unas 25 mil personas las que se reunirán en la ciudad balnearia para la definición.

El plan B para concluir las competencias es que las finales de las disciplinas se realicen en burbujas en diferentes distritos, pero el objetivo es que se definan todos los certámenes.