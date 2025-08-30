Familiares de Noah, el niño de siete años que sufrió quemaduras de gravedad, tras una explosión ocurrida zanjón ubicado en General Pueyrredón 1800 continúan pidiendo cadena de oración para el pequeño.

A través de un sentido mensaje, su madre expresó: “Queremos agradecer de todo corazón a todas las personas que están orando y enviando buenos deseos para Noah. Sentimos profundamente el apoyo y las buenas vibras que nos han llegado”.

Agradeció a “a Silvina y Gonzalo, hermanos de iglesia, y a todos los de Cooperativa Canaletas, Merendero Raquel” y “a todas las familias y amistades que están presentes en este momento”.

Refirió que el pequeño “pasó una noche tranquila”, pero que sigue “enfrentando muchos riesgos”, debido a que tiene comprometidas las vías respiratorias, los pulmones y riñones.

“Estamos agradecidos por la solidaridad y el apoyo de la comunidad”, expresó Irma, la mamá de Noah.

Informó que, en caso de querer ayudar a la familia a costear los gastos de hospedaje y viáticos pueden comunicarse con Yamila al 3329 47 3840, quien es la única encargada de reunir fondos.

"Agradecemos nuevamente por todo el apoyo y amor que nos han mostrado en este momento difícil. Su apoyo es fundamental para nosotros y para la recuperación de Noah", concluyó.

El accidente tuvo lugar el pasado jueves en inmediaciones de la casa del niño cuando, según informaron familiares, el pequeño estaba llevando basura a un zanjón y un aerosol explotó cerca de él, provocándole quemaduras de gravedad.

