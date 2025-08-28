Durante la tarde de este jueves, alrededor de las 15.00, dos menores de edad fueron trasladados a la Guardia de Pediatría, luego sufrir quemaduras, producto de las consecuencias que se desataron en un foco ígneo cuyo origen se desconoce.

Policía y personal de Bomberos acudieron a la intersección General Pueyrredón y Mateo Sbert, tras ser alertados por un llamado telefónico.

El oficial a cargo de la unidad informó a La Opinión que trabajaron en la zona para sofocar las llamas que comenzaron con la quema de residuos en “un zanjón”.

Personal de Bomberos y la policía trabajaron en la zona.

Los menores de 7 y 5 años -que son amigos- jugaban en el lugar donde se investiga la explosión de un “aerosol” que al entrar en contacto y aumentar su temperatura, explotó provocando lesiones de distinta intensidad sobre el cuerpo de las víctimas.

Los niños fueron trasladados a la Guardia de Pediatría, donde constataron que uno de ellos presentaba lesiones de carácter graves y el otro, lesiones leves.

“En quirófano están removiendo la piel quemada, por la magnitud de las heridas”, refirió Carrasco,

La Dra. Isabel Carrasco, directora del Hospital confirmó a La Opinión que uno de los chicos “está fuera de peligro”, ya que sólo sufrió “quemaduras en las manos”.

Señaló que la otra víctima sufrió “quemaduras graves” y que tiene más del “60 % de la superficie corporal quemada”, pero que, afortunadamente, “no están comprometidas las vías aéreas”. De inmediato, la funcionaria ordenó comenzar a tramitar una derivación a un centro especializado en este tipo de urgencias.

