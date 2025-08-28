Menor con quemaduras graves tras una explosión en General Pueyrredón al 1800
Un niño de 7 años y otro de 5 resultaron heridos tras la explosión que se registró en un zanjón donde se quemaban residuos. El de menor edad sufrió quemaduras leves, mientras que el otro permanece en estado delicado con lesiones graves en gran parte de su cuerpo. Tras el ingreso a la guardia de pediatría y la actuación de los médicos se ordenó un pedido de traslado a un centro especializado.
Durante la tarde de este jueves, alrededor de las 15.00, dos menores de edad fueron trasladados a la Guardia de Pediatría, luego sufrir quemaduras, producto de las consecuencias que se desataron en un foco ígneo cuyo origen se desconoce.
Policía y personal de Bomberos acudieron a la intersección General Pueyrredón y Mateo Sbert, tras ser alertados por un llamado telefónico.
El oficial a cargo de la unidad informó a La Opinión que trabajaron en la zona para sofocar las llamas que comenzaron con la quema de residuos en “un zanjón”.
Los menores de 7 y 5 años -que son amigos- jugaban en el lugar donde se investiga la explosión de un “aerosol” que al entrar en contacto y aumentar su temperatura, explotó provocando lesiones de distinta intensidad sobre el cuerpo de las víctimas.
Los niños fueron trasladados a la Guardia de Pediatría, donde constataron que uno de ellos presentaba lesiones de carácter graves y el otro, lesiones leves.
“En quirófano están removiendo la piel quemada, por la magnitud de las heridas”, refirió Carrasco,
La Dra. Isabel Carrasco, directora del Hospital confirmó a La Opinión que uno de los chicos “está fuera de peligro”, ya que sólo sufrió “quemaduras en las manos”.
Señaló que la otra víctima sufrió “quemaduras graves” y que tiene más del “60 % de la superficie corporal quemada”, pero que, afortunadamente, “no están comprometidas las vías aéreas”. De inmediato, la funcionaria ordenó comenzar a tramitar una derivación a un centro especializado en este tipo de urgencias.
