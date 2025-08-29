Familiares de Noah, el niño que sufrió quemaduras este jueves por la tarde tras una explosión en un zanjón en General Pueyrredón al 1800, piden cadena de oración debido a su grave estado de salud.

El pequeño de 7 años fue trasladado al Hospital Garrahan, donde permanece internado en el área de terapia intensiva luego de haber sido asistido de urgencia en la Guardia Pediátrica del Hospital Emilio Ruffa.

“Tiene comprometido los pulmones, riñones y está intubado. Se realizaron durante horas procedimientos invasivos para lograr estabilizarlo y costó mucho", informaron allegados a La Opinión, este viernes.

"Tenía y tiene las vías respiratorias comprometidas. Noah llegó con muchísima dificultad respiratoria. El panorama desde allá es que Noah está muy grave”, detallaron.

Por otro lado, indicaron que los médicos quisieron someterlo a una intervención quirúrgica, pero debido a la gravedad de las heridas decidieron postergar la cirugía.

La familia aguarda un nuevo parte médico y compartieron un pedido de cadena de oración en redes sociales para que la comunidad se una a pedir por la pronta recuperación de Noah.

"Pedimos por su recuperación física y emocional y por la fuerza y la esperanza para él y su familia. Queremos que vuelva a su casita con su mamá y sus hermanitos y hermanitas que lo esperan con amor y ansias. Que la oración y el amor de todos nos unan en este momento de necesidad y que Noah Ali pueda regresar pronto a su hogar, rodeado de los suyos. ¡Gracias por sus oraciones!", compartieron.

El accidente ocurrió este jueves por la tarde en inmediaciones de su casa cuando, según informaron allegados, el niño estaba llevando basura al zanjón y un aerosol explotó cerca de él, lo que le provocó lesiones de gravedad.

