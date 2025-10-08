Comienza la 11º edición del Festival de Clown en Cuarta Pared

Vecinos construyeron un mirador en el puerto para "ofrecer algo" a los turistas

Octubre rosa: el Hospital Privado Sadiv ofrece estudios gratuitos para mujeres sin obra social

Catalina Achilli, candidata a diputada por Nuevos Aires, pasó por San Pedro en campaña

Se realiza hoy en el Howard Johnson Marinas de la avenida España la jornada regional de seguridad ciudadana.



Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 0 cobran hoy miércoles.

Con DNI terminados en 1 y 2: mañana jueves 9 (en este caso se adelanta el pago de los titulares con DNI terminado en 2 por el feriado largo del 12 de octubre)

DNI terminados en 3 el lunes 13, con documentos finalizados en 4 el martes 14, en 5 el miércoles 15, en 6 el jueves 16 de octubre y en 7 el viernes 17.

Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. DNI terminados en 9 el 21 de octubre.

NECROLÓGICAS:

Marta Susana Marchi a los 94 años

CLIMA:

Día soleado con 23° de temperatura máxima, viento del sector Noroeste

FARMACIAS DE TURNO:

Belgrano 1500

Litoral 1080

