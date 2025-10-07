La impotencia de ver cómo se va deteriorando el único acceso a la pesca y la cercanía al agua impulsó a los Sánchez a construir un pequeño lugar amigable para disfrutar un ratito en medio de la naturaleza.

Ads

Allí, en el inicio del camino intransitable hacia el riacho Baradero, donde los pescadores amarran sus lanchas y modestas canoas para ganarse el pan de cada día, pusieron manos a la obra y con esfuerzo y dinero propio armaron dos bajadas con barandas de madera para facilitar el acceso al río.

La construcción de un mirador de similares características a los emplazados por el municipio a lo largo de la costanera alta fue, en principio solo una idea, después un proyecto y hoy una realidad.

“Esto es para darle algo al turista o al sampedrino que llega y no encuentra nada en este lugar, que es el único que queda libre para llegar a pescar, tomar unos mates o solo mirar el río”, manifestó el vecino autor de la construcción mientras pintaba las maderas del prolijo sector.

Ads

Además, cuenta con una mesa, bancos y hasta un reflector solar. “Si nadie hace nada, hagámoslo nosotros. Me da vergüenza que llegue la gente y no hay nada para ofrecer”, contó.

“El camino está destruído, ya juntamos firmas nuevamente para reclamar que pasen la máquina, pero desde el Municipio nos contestaron que no tienen neumáticos para que funcione”, agregó el vecino.

Ads

Consultado por La Opinión, manifestó que no había hablado con nadie sobre la posibilidad de construir la tarima ni para que lo ayuden con los gastos que demandó la nueva plataforma.

Seguramente habrá reclamos, objeciones, notificaciones y demás intervenciones por su atrevimiento, que resulta de la inacción de los responsables de brindar un poco de hospitalidad a quienes llegan desde otros puntos del país o para los propios vecinos del lugar.

Puede interesarte

Ads



