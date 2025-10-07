Comienza este emiércoles el 11º Festival San Pedro Clown & Comedia y se desarrollará hasta el domingo 12 de octubre en sala Cuarta Pared, ubicada en Almafuerte e Independencia.

Se trata de uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad, impulsado por el grupo Cuarta Pared, que con gran esfuerzo apuesta cada año por el género y convirtió a San Pedro en punto de atracción.

Cada año, Cuarta Pared recibe a los máximos referentes del clown en San Pedro.

Como en cada edición, participan destacados referentes nacionales del teatro clown, que ofrecen espectáculos en los que la técnica payasesca es la protagonista.

Durante las jornadas habrápuestas en escena y talleres a cargo de de la reconocida actriz, dramaturga y clown Amarella y de Agustín Rijana, docente, guitarrista y productor, miembro del grupo de música latinoamericana Pecaypudú

Amarella y Rijana llegan con la propuesta “Paisajes sonoros del clown”, un laboratorio donde el diseño sonoro se transforma en dramaturgia del juego.

El programa es el siguiente:

Miércoles 8, 21.00: El Premio, con Luis Cagnacci, bajo la dirección de Gabriela Biebel.

Jueves 9, 20.00: Entre Sueños, con Daniela Ayaipoma Ore y la dirección de Caroline Dream. A las 22.00, Será Payaso, con Mirna Cabrera y Fernando Morando, quien a su vez es quien dirige la obra.

Será Payaso, uno de los atractivos del festival.

Viernes 10, 20.00: Media Perdida, con la participación de Amarella. A las 22.00, Amista, con Diego González, Facundo Muñoz Trovo y Blas Nielsen, bajo la dirección de Tomás Soko.

Sábado 11, 20.00: Ruín, con Carmen Tagle, Lucía Brasa y Jésica Elois, y la dirección de Agustín Soler. A las 22.00, Anarquía Marítima, con la actuación y dirección de Virginia Soledad Falcón y Federico Sebastián Lecanda.

A las 23.00, cerrarán con Varieté Vas, diversos números de humor con la participación de diferentes artistas que pasarán la gorra. La presentación estará a cargo de Aguerridos.

Las entradas tienen un costo de 15 mil pesos por obra y hay promociones: si compras dos entradas, quedan en 10 mil cada una; si adquirís tickets para ver las ocho puestas del festival, el costo total es de 60 mil pesos, lo que implica un 50 % de descuento.

El taller, por su parte, tiene un valor de 25 mil pesos. Todas las obras más el taller, $ 70 mil. "Pagá como puedas y en hasta tres cuotas", anunciaron. Para reservas e informes: 3329 54 0510.