Autoridades provinciales encabezaban este miércoles una actividad relacionada con la problemática de la inseguridad en el Howard Johnson Marinas de San Pedro.

Organizado por el Ministerio de Seguridad bonaerense y el Instituto Juan Vucetich, a cargo de la formación de los agentes policiales de la provincia, la actividad comenzó a las 9.30 de la mañana.

El subsecretario de Control Policial del Ministerio de Seguridad, Andrés Escudero, llegó para encabezar el encuentro, del que participaba además el superintendente de la Región Interior Norte II, comisario mayor Rodrigo Ledesma.

El subsecretario de Control Policial del Ministerio de Seguridad, Andrés Escudero.

Denominada "Jornada regional de seguridad ciudadana: desafíos del sistema de seguridad provincial", reunía a diversos referentes municipales de la zona relacionados con la materia.

La subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Seguridad, Alicia Marcela Salman; el secretario de Extensión Universitaria de la escuela Juan Vucetich, Damián García; y el vicerrector del Instituto, Gonzalo García, también estaban en San Pedro.

Autoridades ministeriales participaban de la jornada.

Secretarios de Seguridad de municipios vecinos, jefes departamentales de la región, comisarios responsables de las dependencias policiales de las ciudades cercana y personal de Fiscalía participaban del encuentro.

El encuentro tenía como eje el análisis de "los desafíos actuales del sistema de seguridad provincial", en el marco de la articulación entre los distintos niveles del Estado, y el propósito de "compartir experiencias locales en materia de prevención y gestión territorial".

