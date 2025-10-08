El Hospital Privado Sadiv sumó actividades para este octubre rosa, en el marco de la campaña de prevención contra el cáncer de mama.

El nosocomio ubicado en Sarmiento 2795 ofrece mamografías gratuitas para mujeres sin cobertura médica, de entre 40 y 70 años, hasta fin de mes.

"El objetivo es facilitar el acceso al diagnóstico temprano, una herramienta fundamental para aumentar las posibilidades de tratamiento y recuperación", informaron desde el establecimiento.

Quienes deseen realizarse el estudio deben solicitar un turno previamente a través del WhatsApp: 3329 602312.

