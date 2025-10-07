Pasó por San Pedro este martes la segunda candidata a diputada nacional por la alianza Nuevos Aires, Catalina Achilli, que secunda a Sixto Cristiano en la nómina del frente que en San Pedro obtuvo dos concejales en las elecciones bonaerenses.

Ads

Achilli recorrió la ciudad junto a Damián Mosquera y los militantes de su agrupación Juntos por San Pedro y del radicalismo que lo acompañaron, como Belén Santos, también electa concejal el 7 de septiembre pasado.

En la sede partidaria de Mosquera, el edil electo y la candidata a diputada nacional encabezaron una conferencia de prensa para difundir los lineamientos de sus propuestas.

Ads

Con un perfil joven y centrado en el lema "la potencia del interior", el plan es llevar al Congreso nacional las voces de la diversidad bonaerense.

"Queremos que nuestras comunidades vivan mejor", dijo Achilli, oriunda de la vecina ciudad de Carmen de Areco, y aseguró: "El cambio tiene que ir de abajo hacia arriba. Tenemos que acceder a esos lugares de decisión para volcarlas hacia los pueblos".

"Tenemos que trabajar en propuestas que hagan una solución a las ciudades chicas e intermedias de la provincia que no están potenciando, aprovechando, con una planificación a largo plazo", agregó.

Ads

"Hay que pensar cada lugar desde la matriz productiva que cada territorio tiene", dijo la candidata.

La plataforma política de Nuevos Aires, que propone candidatos sub 40, tiene como eje la regionalización de la provincia de acuerdo a las identidades territoriales y productivas: "Entendemos que las secciones electorales no le mejoran la vida a nadie", sostuvo Achilli.

"Esta es una elección nacional, desdoblada, con boleta única de papel, que es algo nuevo, pero si no creemos en la política para elevar nuestra voz y cambiar lo que no nos gusta, qué nos queda, ¿no?", destacó.

Consideró "la polarización es un tema histórico en la Argentina" y que el deber, como organización política, es "ofrecer una fuerza nueva, con jóvenes, con ideas, con ganas de hacer otra política". En ese sentido, aseguró: "El problema grave de la política, hoy, es que se ha escindido de la ciudadanía".

Ads