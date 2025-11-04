Lo que importa - Martes 4 de noviembre de 2025
La Libertad Avanza rompió con Ariel Rey: "No es nuestro candidato a intendente", dijo Luis Silva
Alerta para San Pedro: tormentas fuertes, lluvias y ráfagas de viento
Le salvaron la vida al hijo de Naiara Durán tras caer en una pileta: está internado en San Nicolás
Huincalo fue campeón regional en patín carrera
Un camión con pollos fue interceptado a las 2 de la madrugada en el ingreso a San Pedro.
Se realizaron este lunes arreglos en la zona del paso a nivel y sobre la ruta frente a Arcor.
Ciclistas sampedrinos compitieron en San Nicolás
Paraná e Independencia emitieron un comunicado conjunto en redes para informar a sus hinchadas que no permitirá el uso de
El Grupo Conservacionista de Fósiles presentó un nuevo hallazgo y fue declarado de interés legislativo
Este jueves habrá operativos conjuntos de ANSES y PAMI en el Centro de Jubilados de Gobernador Castro de 9 a 11:30 y en el Club 12 de Octubre del paraje La Buena Moza de 12:00 a 14:00 hs.
NECROLÓGICAS:
Socorro Susana Peiró a los 74 años
CLIMA:
Lluvias débiles durante todo este martes. Temperatura máxima 23°, viento del sector SurOeste rotando al Oeste y luego al Sur.
FARMACIAS DE TURNO:
Belgrano 1500
25 de Mayo 802
www.laopinionsemanario.com.ar
