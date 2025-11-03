Este lunes por la mañana, el Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico, presentó un nuevo hallazgo.

El ejemplar hallado en el yacimiento de campo Spósito es un Toxodonte, un mamífero herbívoro de alrededor de tres metros de longitud, 1,50 metros de altura y que llegó a pesar unos 1.000 kilogramos.

El ejemplar presentado es un Toxodonte.

"Ya son más de 20 géneros de mamíferos, reptiles y peces recuperados en ese campo", refirió el director del establecimiento, José Luis Aguilar, quien además informó que el grupo fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

El Grupo Conservacionista de Fósiles fue declarado de interés público por la Cámara de Disputados.

El proyecto, impulsado por la diputada Constanza Moragues Santos, destaca la trayectoria del equipo del Museo Paleontológico, los aportes a la paleontología argentina y su valor como fundadores de uno de los atractivos culturales y turísticos de la región.

"Agradecemos enormemente a la diputada y a todos los representantes que apoyaron esta declaración. Para nosotros es un aval extremadamente importante y creemos que para la cultura y el turismo de San Pedro, también", sentenció Aguilar.

Lalo Mir y el director de Cultura, Roberto González, participaron del acto.

La ceremonia contó con la presencia de público general, del periodista y conductor Lalo Mir, y del director de Cultura, Roberto "Chichón" González.

