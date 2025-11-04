Huincalo fue campeón regional en patín carrera
Lo hizo en la categoría Escuela y fue subcampeón en Transición. El certamen se disputó en el circuito Panorámico del Oeste.
Se disputó en nuestra ciudad el Torneo Regional 2025 de patín carrera. El Circuito Panorámico del Oeste fue el escenario del interesante programa que dio inicio momentos antes del mediodía del domingo.
En total 120 corredores de distintas escuelas de la región participaron de cada una de las competencias. Allí los sampedrinos integrantes del equipo Huincalo Patín Carrera tuvieron una excelente actuación lo que les permitió consagrarse campeones regionales en la categoría Escuela y subcampeones en la categoría Transición.
Además, en el resto de las categorías los patinadores de nuestra ciudad alcanzaron puestos de podios.
Clasificación
Escuela- Menores de 7 damas Escuela
1° Hanna Salas
2° Mía Hernández
3° Martina Leones
Promocional varón Escuela
1° Rodríguez Nicolás
Sexta dama Escuela
3° Alma De los santos
Sexta varón Escuela
1° Torrens Francisco
3° González Derek
Quinta dama Escuela
1° Pujol Zoe
3° Caballero Lucila
Quinta varones Escuela
3° Felipe Fontana
Cuarta dama
1° Salas Naiquén
3° Rosalía Fontana
Cuarta varones
1° González Santino
Pre Juvenil dama Escuela
1° Briana Maidana
3° Caballero Valentina
Mayores damas Escuela
1° Priscila Farias
2° Acevedo Valentina
3° Ojeda Candela
Intermedia y Federados Damas Transición
1° Pujol Mía
Mayor dama intermedia
1° Torres
