Se disputó en nuestra ciudad el Torneo Regional 2025 de patín carrera. El Circuito Panorámico del Oeste fue el escenario del interesante programa que dio inicio momentos antes del mediodía del domingo.

En total 120 corredores de distintas escuelas de la región participaron de cada una de las competencias. Allí los sampedrinos integrantes del equipo Huincalo Patín Carrera tuvieron una excelente actuación lo que les permitió consagrarse campeones regionales en la categoría Escuela y subcampeones en la categoría Transición.

Además, en el resto de las categorías los patinadores de nuestra ciudad alcanzaron puestos de podios.

Clasificación

Escuela- Menores de 7 damas Escuela

1° Hanna Salas

2° Mía Hernández

3° Martina Leones

Promocional varón Escuela

1° Rodríguez Nicolás

Sexta dama Escuela

3° Alma De los santos

Sexta varón Escuela

1° Torrens Francisco

3° González Derek

Quinta dama Escuela

1° Pujol Zoe

3° Caballero Lucila

Quinta varones Escuela

3° Felipe Fontana

Cuarta dama

1° Salas Naiquén

3° Rosalía Fontana

Cuarta varones

1° González Santino

Pre Juvenil dama Escuela

1° Briana Maidana

3° Caballero Valentina

Mayores damas Escuela

1° Priscila Farias

2° Acevedo Valentina

3° Ojeda Candela

Intermedia y Federados Damas Transición

1° Pujol Mía

Mayor dama intermedia

1° Torres