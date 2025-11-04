Alerta para San Pedro: tormentas fuertes, lluvias y ráfagas de viento
Los fenómenos se producirían en horas del mediodía y la tarde. Tormentas fuertes y ráfagas se prevén. También posible caída de granizo. Además, la caída entre 20 y 50 milímetros de precipitaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el norte de la provincia de Buenos Aires, que incluye a San Pedro.
Un nuevo sistema de tormentas severas se vienen generando desde el sudoeste bonaerense, ante el frente frío que se avecina y el calor húmedo generado desde el norte.
La alerta tiene vigencia para este martes 4 de noviembre durante la tarde, aunque algunos fenómenos podrían sucederse desde antes del mediodía.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
