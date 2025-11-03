El pequeño Kaos, hijo de la joven víctima de femicidio Naiara Durán, fue rescatado de una plieta tras ahogarse y lograron salvarle la vida gracias a maniobras de reanimación.

Ads

Kaos, que en febrero cumplirá cuatro años, había ido con sus tías a un cumpleaños en una quinta. Cuando ya todos habían salido, cayó o se tiró solo a la pileta y no pudo mantenerse a flote.

Rápidamente una de sus tías se tiró a la pileta y logró rescatarlo. "Jiuliana Pavón le hizo RCP y lo revivió", contó a La Opinión Elsa Romero, bisabuela del niño, y destacó la intervención de la joven. "Estoy tan agradecida", expresó.

Ads

Cuando el pequeño reaccionó, la propia Pavón lo subió a su camioneta para llevarlo al Hospital. En el camino se encontraron con la ambulancia del Same 107, que había sido requerida. Le colocaron respirador y lo llevaron a la Guardia de Pediatría.

Tras ser internado en terapia intensiva, decidieron su derivación a un centro de mayor complejidad y lo trasladaron al hospital San Felipe de San Nicolás.

Ads

"Por suerte fue muy rápido todo, es para destacar lo bien que actuaron en el Hospital de San Pedro", señaló Elsa y agregó que Kaos "ahora está bien, pero fue muy riesgoso".

El niño permanece internado en terapia intensiva, aunque ya respira por sus propios medios, informó la bisabuela. Los familiares esperan ahora la evolución para que le den el alta y continúe su recuperación en San Pedro.

Kaos volvió a la ciudad en marzo, tras pasar varios meses en un hogar de tránsito en Bolivia, donde la Defensoría de Niñez consideró que su padre, Mario Gil, no estaba apto para la guarda, tras ser detenido en Tarija.

Ads