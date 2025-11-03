A pocos días de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza ganó con más de 17 400 votos en San Pedro, las diferencias internas salieron a la luz y Ariel Rey, que lideró la lista de concejales del partido de Milei en los comicios municipales, ya no forma parte del armado político local que responde al oficialismo nacional.

Así lo reveló en Sin Galera el coordinador de La Libertad Avanza San Pedro, Luis Silva, el hombre de Sebastián Pareja y Karina Milei que tiene a su cargo la conducción política del espacio oficialista nacional en el distrito desde el día uno.

Silva sostuvo que "hoy Ariel Rey no es el candidato a intendente de La Libertad Avanza" para 2027 y hasta aseguró que en el mileísmo local tienen "cuatro nombres potables, todos profesionales" que podrían liderar la lista violeta en las elecciones para elegir nueva conducción en el Ejecutivo.

El responsable político del armado de Javier Milei en San Pedro reveló que las diferencias con Rey y su espacio San Pedro Puede, un partido vecinalista ligado al Pro y a Diego Santilli, surgieron camino a las elecciones nacionales, tras el triunfo local de septiembre.

"Se trabajó hasta el día de las elecciones, logramos el objetivo, ganamos en septiembre y ganamos en octubre. Cuando uno hace una construcción política debe hacer un balance y si la relación costo/beneficio juega en contra, no se puede seguir. No son decisiones que uno toma apresurado sino en función de un análisis global", dijo Silva.

Como expresaron en el comunicado en el que celebraron la victoria del 26 de octubre, Silva destacó que "La Libertad Avanza tiene dos concejales en San Pedro, Melina Panatteri y Joaquín González, bajo la órbita de la conducción de Sebastián Pareja, presidente de LLA de la provincia".

En septiembre, la lista de LLA que encabezó Rey obtuvo cuatro bancas: Rey, Panatteri, González y Reynoso. En diciembre, cuando asuman, no formarán parte del mismo bloque.

Rey, junto a Corvio y Silva, cuando sellaron el acuerdo.

Silva dijo que no tiene diferencias con Fernando Negrete, pero dijo que no podría ponerse de acuerdo con Mauro de Rosa, quien rompió con La Libertad Avanza y, junto a Negrete, armó un bloque vecinalista en el Concejo.

"No sé qué piensa hacer Ariel Rey. En la última elección tuvimos diferencias y hoy cada uno opta por caminos diferentes, independientemente de que él está con Diego Santilli, que sí está alineado con La Libertad Avanza y eso hay que rescatarlo", dijo Silva sobre lo que depara el futuro con el concejal que lideró la lista.

"Ariel Rey fue votado como candidato a concejal que integró una lista de La Libertad Avanza. Ahora está en él demostrar de qué es capaz. Pero para una construcción de proyecto en conjunto, no están dadas las condiciones, está muy difícil consensuar", reveló.

Luis Silva dijo que su espacio está dispuesto a "tener a todos adentro" en el armado de una oposición a Salazar que pueda ganar las elecciones en 2027 y que quiere ser "artífice de los consensos", algo que Rey también expresó como horizonte de su tarea política.

"Hay situaciones insostenibles, incumplimientos", dijo Silva y reveló: "Me senté con Ariel Rey, asumimos compromisos y el domingo (de elecciones) bien, gracias". En ese sentido, chicaneó: "Tal vez era el miedo a quedarse pegado a una derrota de LLA, porque cuando conviene es LLA y cuando no conviene, no".

Silva no ahorró comentarios contra la manera en la que considera que Ariel Rey y sus adláteres, con Enzo Gravino a la cabeza, se manejan en el armado político y en los vínculos con el resto de los dirigentes.

"Ceder, acordar, ponerse de acuerdo no es difícil, pero si ponen el carro delante de los caballos es imposible. Cuando prevalecen los intereses personales por sobre el equipo, se dificulta", cuestionó.

"Nosotros tenemos profesionales con diferente criterio, podemos unificar posiciones políticas, yo no le tengo miedo a rodearme de gente con más capacidad que yo. Yo lidero el equipo, pero escucho a todo el mundo y las decisiones las tomo en conjunto", comparó Silva.

Ariel Rey y Luis Silva rompieron relaciones políticas.

El coordinador de los libertarios en San Pedro dijo que esperan mantener diálogo fluido con todos los sectores y que el límite es "el Kirchernismo, La Cámpora", que en San Pedro son, por cierto, cosas que no necesariamente implican a los mismos actores políticos.

"San Pedro se merece capacidad de trabajo, de analizar los problemas, vivo es el que reconoce su debilidad y se rodea de gente que sabe", dijo y retomó la crítica, por elevación, a Ariel Rey y su formación política.

"Los candidatos no se pueden poner un cassette y repetir como loros. San Pedro tiene muchos problemas", dijo y remató: "La gente está cansada, San Pedro necesita un análisis profundo, no tomar un cursito de un mes y salir a repetir como loro, si tenemos responsabilidades hay que dedicarse a estudiar y rodearse de gente profesional, que estudió en su área".

"Con la problemática que tiene San Pedro, considero que no sirven los idóneos, hay que profesionalizar", señaló y rescató la gestión de Julio Pángaro en la década del 90, de la que formó parte como militante activo.

"Hasta el 99, en la gestión Pángaro, se hicieron obras que transformaron San Pedro con 700 empleados, hizo obras visionarias", aseguró Silva, después de todo un hombre formado en el peronismo, movimiento político al que Rey y los suyos atribuyen —como Milei, después de todo— casi todos los males del país, y que ahora forma parte de La Libertad Avanza como conductor político local.