Hoy se celebra el “Día del empleado de Comercio”, que en realidad fue el pasado viernes.

San Pedro volvió a vivir tres jornadas de plena actividad con el SPCMF. Aunque el sábado el clima hizo modificar las actividades, todo el fin de semana marcó intensa actividad y buena recaudación en el sector comercial

Elecciones 2025: con los resultados definitivos Mauro Rasio quedó afuera del HCD por 83 votos

Ruta 9: la destrucción que presenta un tramo que dificulta el acceso a la autopista

Rainbowex: Alexis Pan, el primero con arresto domiciliario denegado que seguirá en la cárcel hasta el juicio

Alcohol Cero: cómo se testea y se verifica un alcoholímetro y qué garantías tiene el infractor

Una de las faltas de tránsito más sancionadas no se viene aplicando últimamente.

PERSONAL UTOI PRESENTE EN LA JURISDICCIÓN CON FINES REFUERZOS DE SEGURIDAD

APREHENSION DE MASCULINO ROBO AGRAVADO

DOS JOVENES APREHENDIDOS EN LA VÍA PÚBLICA C/ARMA BLANCA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

FEMENINA APREHENDIDA VÍA PÚBLICA CON ARMA BLANCA.

MOTOCICLETA ABANDONADA ENTRE LOS PASTIZALES

MASCULINO OCASIONADO DISTURBIOS EN ESTADO DE EBRIEDAD

Minibásquet: cerró la inscripción del encuentro nacional y Náutico confirmó que participarán más de mil chicos

El IPS comienza a pagar a jubilados y pensionados hoy lunes 29 es el turno de los beneficiarios con todas las terminaciones de pensiones sociales y jubilados con DNI terminados en 0,1,2 y 3 y mañana martes 30 de septiembre los restantes (4,5,6,7,8 y 9)

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Eva Angélica Dolores Zacarías a los 76 años

Roberto Gerónimo Gómez a los 84 años

—------------------------------

CLIMA:

Cielo con algunas nubes, temperatura máxima de 23°, viento del sector Norte a 31 Km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

25 de Mayo 802

Litoral 1080

—--------------------------

—------------------------------------------------

