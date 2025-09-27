Minibásquet: cerró la inscripción del encuentro nacional y Náutico confirmó que participarán más de mil chicos
El evento será los dos primeros días de noviembre. La institución sampedrina confirmó que espera a más de mil basquetbolistas, con expectativas de romper el récord de inscriptos.
Entre el 1º y 2 de noviembre, el club Náutico será sede de la décimotercera edición del Encuentro Nacional de Minibásquet ‘’Horacio ‘Piruli’ Delprino''.
Este jueves, la institución dio por finalizada la inscripción y anticipó que nuevamente participarán más de mil jugadores y jugadoras de más de veinte clubes de diferentes puntos del país.
Desde el Celeste especulan con volver a superar la cantidad récord de participantes que se dio el año pasado, además de prepararse para alojar a los basquetbolistas en sus renovadas instalaciones.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión