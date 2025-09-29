Los detenidos por el caso de la estafa piramidal tipo esquema Ponzi de la plataforma Rainbowex y el Knight Consortium tuvieron un revés judicial que puede repercutir en la situación cada uno de los involucrados en “la China”.

La Cámara de Apelaciones resolvió revocar el beneficio de arresto domiciliario que el Juzgado de Garantías había otorgado para Alexis Pan, —hijastro del sindicalista papelero Gerardo Gelabert, también involucrado en la causa—

lo que indica que podría hacer lo mismo, llegado el caso de análisis, para Maximiliano Braga y Luis Pardo.

Los jueces del Tribunal hicieron lugar al reclamo de la fiscala María del Valle Viviani y consideraron que el beneficio no encuadra en las posibilidades de Pan, y que no hay ninguna circunstancia excepcional que lo amerite.

Pan, que dejó de tener al estudio Lima como patrocinante, había obtenido la posibilidad de continuar la prisión preventiva que pesa sobre él en su casa "por cuestiones de salud". Sin embargo, para la Cámara de Apelaciones no estaba configurado debidamente.

Dejaron asentado que el planteo respecto de que es "un interno con personalidad con sensibilidad emocional alta, dependencia afectiva, introspección excesiva y perfeccionamiento ansioso" no necesariamente implica que deba estar en su domicilio.

El perito médico informó que "si no hay tratamiento o hay factores estresantes crónicos" podría "evolucionar a trastornos de ansiedad o depresión más severos", por lo que aconsejó "tratamiento psiquiátrico - psicológico en la UP3 o bien arresto extramuros".

El Juzgado de Garantías había considerado ese informe como suficiente para otorgar el beneficio, pero la Cámara de Apelaciones revocó la resolución al establecer que no hay inconvenientes para que Pan sea tratado como corresponde dentro de la Unidad Penal de San Nicolás.

La misma Cámara deberá expedirse sobre la situación de Maximiliano Braga, a quien también el Juzgado de Garantías le aprobó el arresto domiciliario, decisión que fue apelada por Viviani.

En el caso de Pardo, todavía el Juzgado de primera instancia no resolvió el planteo de su abogado para que le den la posibilidad de transitar la prisión preventiva en su casa, porque una situación familiar provocó demoras en los informes psicológicos.

Pardo, Pan y Braga, detenidos con prisión preventiva acusados de liderar las estafas reiteradas cometidas en el marco de la plataforma Rainbowex, son tres de los 14 sampedrinos imputados.

"La China" resultó ser una estafa piramidal tipo esquema Ponzi en cuyo marco no había trading ni criptomonedas sino una simulación virtual que mantuvo engañados a todos los que arriesgaron su dinero en la presunta inversión.