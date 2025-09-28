La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio por finalizado el escrutinio y la determinación de que Mauro Rasio quedó afuera del Concejo Deliberante por 83 votos.

La Junta decidió “aprobar las actas del escrutinio definitivo de las mesas de electores argentinos y extranjeros de la provincia de Buenos Aires correspondiente a las elecciones provinciales del 7 de septiembre”, reza la resolución.

La Alianza Libertad Avanza fue la ganadora, obteniendo 13.819 votos (40,29 %), seguido del Frente Fuerza Patria que alcanzó 9.654 sufragios (28,15 %) y la Alianza Nuevos Aires, con 3.991 votos (11,64 %).

Entre estas agrupaciones se distribuyeron las nueve bancas del Concejo Deliberante y las tres del Consejo Escolar.

La Libertad Avanza obtuvo cuatro lugares (Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González y Mariana Reynoso), Fuerza Patria tres espacios (Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar) y Nuevos Aires dos (Damián Mosquera y Belén Santos).

El Espacio para el Desarrollo y la Integración Social (Hechos), necesitó 83 votos para alcanzar el mínimo necesario. En total sumó 3.728. Para la Junta Electoral, el piso para obtener una banca en el cuerpo deliberativo fue de 3.811 votos.

Ante esto, su partido fue uno de los asistentes al Pasaje Dardo Rocha, de La Plata, donde se realizó el recuento definitivo. Pese a que hubo resultados distintos respecto a los primeros datos emitidos, no logró cumplir el objetivo.

En cuanto al Consejo Escolar, los tres lugares en juego quedaron para La Libertad Avanza (Marianela Rottenschweiler, Fernando Geoghegan y Leonor Parra). Aquí el piso fue de 11.433 sufragios.

El resto de los partidos políticos se ubicaron a una considerable diferencia. Martín Rivas, de Acuerdo Ciudadano, logró 1.286 votos (3,75 %); Pía Grondona, de Potencia, 936 (2,73 %); Florencia Galán, del Fitu, 390 votos (1,14 %); Fernando Altolaguirre, del Partido Libertario, 282 (0,82 %); y Tatiana Morales, de Unión Liberal, 213 votos (0,62 %). En cuanto a los votos en blanco, fueron 1.969 (5,43 %)

Los candidatos electos prestarán juramento en la sesión del 10 de diciembre próximo.