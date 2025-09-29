La inoperatividad de un alcoholímetro en el Municipio obedece a que el equipo existente ha superado los seis meses de vigencia legal, plazo que impone la Ley 19511 y la Resolución 145/21. Esto significa que después de este período deben ser homologados para su utilización y que las multas aplicables tengan validez.

Ads

En el programa Sin Galera se abordó el tema, indicándose que en San Pedro no se están realizando los controles de alcoholemia por carecer el equipo de la legalidad necesaria.

Esto implica contar con el aval del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la posterior calibración a cargo de una empresa privada.

Ads

La homologación consiste en revisar el dispositivo para garantizar su correcto funcionamiento, en momentos que se realiza un control.

En el caso del que utiliza la Dirección de Tránsito y Nocturnidad, que en meses anteriores ha sido muy aplicado y con resultados sorprendentes durante algunos fines de semana, pertenece al Ministerio de Transporte de la Provincia. Y ahora se aguarda que cumpla con los requisitos legales para volver a ser utilizado. La calibración tiene un costo de $ 390.000, una cifra considerablemente menor respecto a lo que es el valor de una multa por alcoholemia, que en la provincia de Buenos Aires tiene tolerancia “cero”.

Ads

Estos valores están establecidos por ley y el valor rige para los 135 municipios bonaerenses. Cada Unidad Fija es de $ 1.606, que equivale al precio del litro de nafta Premium de los surtidores de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en la esquina de calles 9 y 51, en la ciudad de La Plata.

¿Qué pasa si un conductor es sancionado, pero con un equipo no homologado? El procedimiento se explica paso a paso en la página https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio, "Trámites a Distancia" (TAD).

Técnicamente, lo que se consulta es si el alcoholímetro cuenta con la legalidad para ser utilizado. Para ello se recurre a la “metrología legal”, adjuntándose los documentos necesarios por parte del infractor: *Nota solicitando información sobre la vigencia del instrumento. *Imagen legible del ticket emitido por el alcoholímetro durante la prueba.

La firma en el ticket es elemental para la validez de la prueba.

Ads

Si la verificación del alcoholímetro no está vigente, la prueba de alcoholemia puede ser cuestionada e impugnada ante el Juzgado de Faltas local.

De igual manera, sucede con los dinamómetros, que miden la velocidad de los vehículos. Este fue un tema álgido cuando comenzaron a proliferar las cámaras para las fotomultas. Por un lado, el caso de corrupción de los gestores que ofrecían reducir las multas al 50 % y el dinero no ingresaba en las arcas de la Provincia, y por otro la falta de homologación de los equipos, en su mayoría colocados por CECAITRA, la empresa adjudicataria del sistema en nuestro distrito.