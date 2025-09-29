Los accesos a la Ruta 9 en el norte de la provincia de Buenos Aires presentan un estado deplorable que requiere la atención debida.

Una serie de deficiencias han llevado a que estos caminos se encuentren en condiciones inaceptables, evidenciando una falta de responsabilidad y acción por parte del Estado.

La concesionaria del tramo Buenos Aires-Rosario, Corredores Viales S.A., argumenta que su contrato solo la obliga al mantenimiento de la calzada principal, dejando así desatendidos los accesos y colectoras, que son de vital importancia para la operatoria vial.

Los municipios, por su parte, no pueden abordar esta problemática debido a cuestiones de jurisdicción, lo que deriva en un vacío de responsabilidad que perjudica a los ciudadanos. En este contexto, el Estado nacional se convierte en la única instancia capaz de ofrecer una solución efectiva.

A pesar de que varias municipalidades han intentado reparar los pavimentos dañados e incluso han intimado al Gobierno para que actúe, los resultados fueron infructuosos.

Víctor, un lector habitual de La Opinión y usuario frecuente de la Ruta 191, compartió su preocupación por el mal estado de uno de los cuatro accesos a la Ruta 9. Las condiciones de esta intersección son particularmente preocupantes, con destrozos visibles que representan un riesgo para los conductores que suben a la autopista en dirección a Buenos Aires.

“No puede estar la ruta en estas condiciones, tampoco los accesos a los puentes. Una moto que circula de noche no ve los baches y todo termina en una tragedia”, refrendó Víctor tras las imágenes contundentes que obtuvo.

