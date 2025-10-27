San Pedro votó diputados y estrenó la modalidad bup (boleta única de papel

Ads

Habilitan una ventanilla exclusiva para afiliados de Pami en el Hospital

Fútbol local: así se jugarán las semifinales del Torneo Clausuras.

Ads

El lunes comienza una nueva edición de Con Ojos de Niño

Intervención y auditoría en el Banco Nación tras el faltante de una suma millonaria.

Ads

Cierre del Vea: los dueños del edificio aseguran que buscarán un acuerdo “para mantener las fuentes de trabajo”

Jueves y viernes cobran jubilados y pensionados del IPS

En el primer turno, el jueves 30 de octubre percibirán sus haberes quienes posean DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, pensionados sociales y no contributivas con todos los números.

El viernes 31 lo harán los titulares de jubilaciones y pensiones con Documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Ursula Obaulia Raquel Zamora a los 92 años

—------------------------------

CLIMA:

Cielo nublado durante toda la jornada, temperatura máxima 16°, viento del sector Sureste a 50 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Mitre 3190

11 de septiembre 1585

—--------------------------

El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.

Participá de nuestro casting de movileros y gana una estadía en Villa Carlos Paz con La Ideal Turismo

Mandá tu reporte por whatsapp al 3329 479958 y contestá la consigna.

Podés ganar un bidón con el producto que elijas de La Jabonera Mayorista.

Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.

Espera el llamado de Lilí y ganá.

Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados

www.laopinionsemanario.com.ar

—-------------------------------------

-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.

- incorporate a La Guía Club 3329 569378

-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes

-También en Tik Tok y Facebook

-Siempre atentos en el 4-20-100

-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.

-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

—------------------------------------------------

Auspician Lo Que Importa:

Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti, La Delfina restó.