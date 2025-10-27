Lo que importa - Lunes 27 de octubre de 2025
San Pedro votó diputados y estrenó la modalidad bup (boleta única de papel
Habilitan una ventanilla exclusiva para afiliados de Pami en el Hospital
Fútbol local: así se jugarán las semifinales del Torneo Clausuras.
El lunes comienza una nueva edición de Con Ojos de Niño
Intervención y auditoría en el Banco Nación tras el faltante de una suma millonaria.
Cierre del Vea: los dueños del edificio aseguran que buscarán un acuerdo “para mantener las fuentes de trabajo”
Jueves y viernes cobran jubilados y pensionados del IPS
En el primer turno, el jueves 30 de octubre percibirán sus haberes quienes posean DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, pensionados sociales y no contributivas con todos los números.
El viernes 31 lo harán los titulares de jubilaciones y pensiones con Documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9
NECROLÓGICAS:
Ursula Obaulia Raquel Zamora a los 92 años
CLIMA:
Cielo nublado durante toda la jornada, temperatura máxima 16°, viento del sector Sureste a 50 km.
FARMACIAS DE TURNO:
Mitre 3190
11 de septiembre 1585
